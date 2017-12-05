На российском финансовом рынке, вероятно, все-таки появятся инвестиционные советники, функцией которых будет оказание потребителю помощи в процессе инвестирования средств в ценные бумаги. Соответствующий законопроект 6 декабря будет рассмотрен в Госдуме повторно, после годового перерыва, пишет «Коммерсант».



Разговоры о необходимости введения этого института ведутся более десяти лет. В ноябре 2009 года Федеральная служба по фондовому рынку представила рынку первый вариант законодательного акта. Нынешняя версия законопроекта, вносящая изменения в законы «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях», была одобрена Госдумой в трех чтениях еще в июне 2016 года.

Однако Совет Федерации (СФ) наложил на него вето. Сенаторы сочли, что закон слишком ограниченно трактует понятие деятельности по финансовому (инвестиционному) консультированию. При этом в заключении комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам говорится, что проект направлен на регулирование «очень узкого сегмента участников финансового рынка и не учитывает более многочисленную группу финансовых поверенных (посредников)».

К ним сенаторы отнесли форекс-операторов, кредитных и ипотечных брокеров, «а также иные организации, которые оказывают консультации, не связанные с инвестиционными рекомендациями, и техническую поддержку по финансовым продуктам, существующим на финансовом рынке, в целях привлечения дополнительных клиентов в лицензируемые финансовые организации».

Однако против такой трактовки выступили депутаты. Согласительная комиссия занималась снятием возникших противоречий более года. По словам ее сопредседателя, зампреда комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева, в закон были дополнительно введены поверенный брокера и поверенный управляющего, которые будут действовать на основании договора поручения исключительно в целях заключения договора о брокерском обслуживании или доверительном управлении. Ими могут быть только юридические лица, но они не являются профучастниками.

«Вся ответственность за нарушение поверенными законодательства ляжет соответственно на брокера и управляющего. Условия и порядок привлечения поверенных будут устанавливаться базовым стандартом», — пояснил Журавлев. Основные же нормы законопроекта остались прежними: инвестиционные консультанты будут состоять в реестре ЦБ, входить в саморегулируемую организацию (СРО), давать консультации в соответствии с инвестиционным профилем клиента и нести за них ответственность.