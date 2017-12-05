Центробанк 5 декабря выпускает в обращение новые монеты, посвященные проведению в России в 2018 году чемпионата мира по футболу FIFA: четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля, золотую монету номиналом 50 рублей и монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнении. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

На оборотной стороне трех из монет номиналом 3 рубля справа изображены игроки с мячом, а слева — достопримечательности российских городов на фоне фольклорного орнамента: на одной монете — московские собор Василия Блаженного и Спасская башня Кремля, на другой — петербургский памятник Петру I, на третьей — морской вокзал Сочи. Линия, разделяющая левую и правую картинки на монетах, представляет собой стилизованную траекторию полета футбольного мяча. Тираж каждой монеты — до 24 тыс. штук.

Напомним, летом этого года появились аналогичные монеты с изображением достопримечательностей Ростова-на-Дону, Самары, Волгограда и Нижнего Новгорода.

ЦБ выпускает памятные монеты к чемпионату мира по ​футболу​ в России Центробанк 4 июля выпускает в обращение четыре памятные серебряные монеты номиналом три рубля и памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Они посвящены проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.



Оборотные стороны еще двух новых монет украшает кубок чемпионата мира по футболу FIFA. На серебряной монете номиналом 3 рубля кубок изображен на фоне стилизованной чаши стадиона, а на золотой монете номиналом 50 рублей — на фоне фольклорного орнамента. Тираж серебряной монеты — до 24 тыс. штук, золотой — до 12 тыс. штук.

У 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении на оборотной стороне имеется рельефное изображение талисмана ЧМ-2018 — волка Забиваки. Тот же талисман, выполненный в цвете, украшает оборотную сторону монеты в специальном исполнении. Тираж монеты в обычном исполнении — 19,75 млн штук, в специальном исполнении — 250 тыс. штук, указано в релизе ЦБ.