Металлинвестбанк заметно снизил процентную ставку по двум программам потребительского кредитования.

Теперь «Новогодний» кредит выдается под 11,8% годовых (вместо 13,5—14%). Также увеличился максимальный размер заимствования с 1 млн до 2 млн рублей. Срок кредита ограничен пятью годами.

Предложение действует до 31 января 2018 года для сотрудников бюджетной сферы и аккредитованных организаций, вкладчиков банка, а также клиентов, имеющих положительную кредитную историю в банке.

По программе «Рефинансирование» ставка составляет 11,8% годовых при кредитовании на срок до пяти лет, 12,8% годовых — при сроке от пяти до семи лет. Прежде ставка варьировалась от 12,8% до 14,8% годовых в зависимости от суммы и срока заимствования.

Программа позволяет не только погасить текущие займы, но и получить дополнительные средства на любые цели. Размер финансирования может достигать 1,5 млн рублей. Если заемщик не предоставит в установленный срок документы, подтверждающие закрытие рефинансируемых кредитов, ставка увеличится на 5 процентных пунктов. После предоставления необходимых документов ставка снизится до первоначального значения.

Кроме того, по обоим тарифам увеличился размер надбавки, применяемой в случае отказа заемщика от личного страхования, теперь он составляет 4 п. п. вместо 3 п. п.

«Новогодний» кредит был запущен месяц назад, по программе «Рефинансирование» изменения также были в ноябре. Уже тогда банк предлагал довольно привлекательные условия, теперь процентная ставка стала еще ниже. Вместе с этим банк постепенно повышает размер надбавки за отказ от личного страхования», — замечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Обеспечение не требуется. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Металлинвестбанк ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» — средний по размеру активов частный универсальный финансовый институт, тесно связанный с предприятиями «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Помимо кредитования и обслуживания счетов корпоративных клиентов, значимой частью бизнеса банка является работа на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, фондовом рынке. Также финучреждение располагает довольно большим портфелем розничных кредитов. Ядро клиентской базы банка составляют предприятия, входящие в состав ОМК.
На текущий момент конечными бенефициарами выступают Анатолий Седых (70%), Евгений Шевелев (18%), Валерий Анисимов (12%). Все бенефициары являются топ-менеджерами ОМК и совладельцами предприятий, в нее входящих.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 72,10 млрд рублей (78-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,41 млрд, кредитный портфель — 34,11 млрд, обязательства перед населением — 33,19 млрд.