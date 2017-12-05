Металлинвестбанк заметно снизил процентную ставку по двум программам потребительского кредитования.



Теперь «Новогодний» кредит выдается под 11,8% годовых (вместо 13,5—14%). Также увеличился максимальный размер заимствования с 1 млн до 2 млн рублей. Срок кредита ограничен пятью годами.

Предложение действует до 31 января 2018 года для сотрудников бюджетной сферы и аккредитованных организаций, вкладчиков банка, а также клиентов, имеющих положительную кредитную историю в банке.

По программе «Рефинансирование» ставка составляет 11,8% годовых при кредитовании на срок до пяти лет, 12,8% годовых — при сроке от пяти до семи лет. Прежде ставка варьировалась от 12,8% до 14,8% годовых в зависимости от суммы и срока заимствования.

Программа позволяет не только погасить текущие займы, но и получить дополнительные средства на любые цели. Размер финансирования может достигать 1,5 млн рублей. Если заемщик не предоставит в установленный срок документы, подтверждающие закрытие рефинансируемых кредитов, ставка увеличится на 5 процентных пунктов. После предоставления необходимых документов ставка снизится до первоначального значения.

Кроме того, по обоим тарифам увеличился размер надбавки, применяемой в случае отказа заемщика от личного страхования, теперь он составляет 4 п. п. вместо 3 п. п.

«Новогодний» кредит был запущен месяц назад, по программе «Рефинансирование» изменения также были в ноябре. Уже тогда банк предлагал довольно привлекательные условия, теперь процентная ставка стала еще ниже. Вместе с этим банк постепенно повышает размер надбавки за отказ от личного страхования», — замечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Обеспечение не требуется. Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.