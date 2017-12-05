Пермский Почтобанк предложил два новых вклада.
«Классический» открывается в сумме от 10 тыс. рублей на год под 6,3% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущей счет.
«Перспектива» размещается в сумме от 20 тыс. рублей на год под 6,2%. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«По вкладам предусмотрена возможность пополнения счета без частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются на льготных условиях», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
АО «АКИБ «Почтобанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, расположенный и сконцентрировавший свою деятельность в Пермской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств физических лиц и розничное кредитование. Базовый источник финансирования деятельности — вклады физических лиц.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают Анатолий Крупнов, Сергей Леонов, председатель наблюдательного совета Мария Пятышева, Алексей Рейдик, Елена Теплинская, Сергей Хорошилов (по 9,67% акций у каждого), Александр Анисимов, Алексей Жаров, Денис Смирнов, Алексей Фомин и Алексей Ясаков (по 7,75%), Виктор Саначев (1,26%), миноритарии (1,96%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,38 млрд рублей (457-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,36 млрд, кредитный портфель — 0,84 млрд, обязательства перед населением — 0,82 млрд.