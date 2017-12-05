Пермский Почтобанк предложил два новых вклада.

«Классический» открывается в сумме от 10 тыс. рублей на год под 6,3% годовых. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущей счет.

«Перспектива» размещается в сумме от 20 тыс. рублей на год под 6,2%. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.



«По вкладам предусмотрена возможность пополнения счета без частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются на льготных условиях», — указывает эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.