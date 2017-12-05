Альфа-Банк и ключевой акционер банка «Югра» Алексей Хотин заключили мировое соглашение по иску на 2,6 млрд рублей.
Напомним, в ноябре Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-Банка к Алексею Хотину на сумму почти 2,6 млрд рублей. Иск финучреждения «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору» лично к Хотину был зарегистрирован 19 октября. Параллельно было зарегистрировано несколько исков на эту же сумму от Альфа-Банка к структурам бизнесмена: кипрской «Фирмссистем Энтерпрайз Лтд», российскому ООО «Фазис» и еще восьми российским юрлицам. Обращению банка в суд предшествовали длительные переговоры.
«Условия соглашения подтверждают стремление Альфа-Банка к соблюдению изначальных партнерских договоренностей и разрешении ситуации мирным путем во всех ситуациях, когда это возможно. Мировое соглашение предусматривает внесение по графику платежа ООО «Фазис». При своевременном погашении этой суммы Альфа-Банк прекращает все судебные действия и оставляет в силе условия всех остальных договоров. Таким образом, стороны вернулись к соблюдению всех ранее действовавших обязательств в полном объеме», — прокомментировали в пресс-службе Альфа-Банка.
По данным источника, близкого к Альфа-Банку, к 13 декабря структуры Хотина должны выплатить 41,6 млн долларов.
Мещанский районный суд Москвы обязал ключевого акционера банка «Югра» Алексея Хотина выплатить Альфа-Банку 700 млн долларов, которые бизнесмен задолжал по договорам поручительства.
«Мы удовлетворены достигнутыми условиями соглашения с Альфа-Банком. Крайне важно, что совместными усилиями двум сторонам удалось достичь мирового соглашения. Бизнес-структуры Алексея Хотина являются надежным партнером ряда российских банков и добросовестно выполняют все кредитные обязательства. Во многом благодаря такому подходу к бизнесу мы изначально рассчитывали на достижение взаимовыгодных условий продолжения сотрудничеств», — прокомментировали в пресс-службе Алексея Хотина.
Альфа-Банк усомнился в возможности Хотина выполнять обязательства в связи с крахом его «Югры». Напомним, что лицензия у банка «Югра» была отозвана в конце июля.
Ранее сообщалось, что бизнес-структуры Хотина и представители Альфа-Банка начали переговоры о заключении мирового соглашения. Газета «Ведомости» отмечала, что в рамках мирового соглашения по иску Альфа-Банка, скорее всего, банку будет передана недвижимость, заложенная по кредитам. Тогда мирового соглашения достичь не удалось. В итоге Мещанский районный суд Москвы обязал Алексея Хотина выплатить Альфа-Банку 700 млн долларов, которые бизнесмен задолжал по договорам поручительства.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.