Альфа-Банк и ключевой акционер банка «Югра» Алексей Хотин заключили мировое соглашение по иску на 2,6 млрд рублей.

Напомним, в ноябре Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-Банка к Алексею Хотину на сумму почти 2,6 млрд рублей. Иск финучреждения «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору» лично к Хотину был зарегистрирован 19 октября. Параллельно было зарегистрировано несколько исков на эту же сумму от Альфа-Банка к структурам бизнесмена: кипрской «Фирмссистем Энтерпрайз Лтд», российскому ООО «Фазис» и еще восьми российским юрлицам. Обращению банка в суд предшествовали длительные переговоры.



«Условия соглашения подтверждают стремление Альфа-Банка к соблюдению изначальных партнерских договоренностей и разрешении ситуации мирным путем во всех ситуациях, когда это возможно. Мировое соглашение предусматривает внесение по графику платежа ООО «Фазис». При своевременном погашении этой суммы Альфа-Банк прекращает все судебные действия и оставляет в силе условия всех остальных договоров. Таким образом, стороны вернулись к соблюдению всех ранее действовавших обязательств в полном объеме», — прокомментировали в пресс-службе Альфа-Банка.

По данным источника, близкого к Альфа-Банку, к 13 декабря структуры Хотина должны выплатить 41,6 млн долларов.

​Суд удовлетворил иск Альфа-Банка к Хотину на 700 млн долларов Мещанский районный суд Москвы обязал ключевого акционера банка «Югра» Алексея Хотина выплатить Альфа-Банку 700 млн долларов, которые бизнесмен задолжал по договорам поручительства.

«Мы удовлетворены достигнутыми условиями соглашения с Альфа-Банком. Крайне важно, что совместными усилиями двум сторонам удалось достичь мирового соглашения. Бизнес-структуры Алексея Хотина являются надежным партнером ряда российских банков и добросовестно выполняют все кредитные обязательства. Во многом благодаря такому подходу к бизнесу мы изначально рассчитывали на достижение взаимовыгодных условий продолжения сотрудничеств», — прокомментировали в пресс-службе Алексея Хотина.

Альфа-Банк усомнился в возможности Хотина выполнять обязательства в связи с крахом его «Югры». Напомним, что лицензия у банка «Югра» была отозвана в конце июля.



Ранее сообщалось, что бизнес-структуры Хотина и представители Альфа-Банка начали переговоры о заключении мирового соглашения. Газета «Ведомости» отмечала, что в рамках мирового соглашения по иску Альфа-Банка, скорее всего, банку будет передана недвижимость, заложенная по кредитам. Тогда мирового соглашения достичь не удалось. В итоге Мещанский районный суд Москвы обязал Алексея Хотина выплатить Альфа-Банку 700 млн долларов, которые бизнесмен задолжал по договорам поручительства.