Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Международного инвестиционного банка со «cтабильного» на «позитивный» и подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «ВВВ». Рейтинги выпусков приоритетных необеспеченных долгосрочных облигаций фининститута также подтверждены на уровне «ВВВ». Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «F2».

Как отмечается в сообщении Fitch, пересмотр прогноза отражает продолжение диверсификации деятельности банка в Центральной и Восточной Европе, дальнейшее укрепление его политики по риск-менеджменту и улучшение деловой среды, о чем отчасти свидетельствует пересмотр прогноза по суверенному РДЭ России («BBB-») со «стабильного» на «позитивный» в сентябре 2017 года.

В релизе также указано, что «быстрый рост и географическая диверсификация операций кредитования соответствуют целям, указанным в бизнес-плане банка в 2013 году, что подкрепляет доверие к менеджменту и способствует снижению риска географической концентрации. Несмотря на эти улучшения, Fitch оценивает профиль бизнеса МИБа как высокорисковый с учетом фокуса банка на частном секторе (85% всех рисков у банка в конце июня 2017 года) и небольшого размера банка».

Рейтинговое агентство напоминает, что, хотя МИБ базируется в Москве и у него есть активы в РФ, банк не подпадает под санкции ЕС в отношении России, демонстрируя преимущества, обеспечиваемые за счет наднационального статуса.

Несмотря на быстрый рост кредитования, капитализация банка, вероятно, будет по-прежнему оцениваться как отличная в среднесрочной перспективе, пишут аналитики. Прибыльность фининститута находится на низком уровне, как и у других международных банков развития, однако вся прибыль остается в резервах.

Общий профиль риска МИБа улучшился в 2017 году и на сегодня оценивается как среднерисковый. Также Fitch отмечает улучшение общего качества кредитного портфеля банка в этом году, хотя по-прежнему оценивает его как слабое. В сообщении подчеркивается, что МИБ предпринял дальнейшие шаги по улучшению внутренней политики управления риском в 2017 году, внедрив новую внутреннюю политику и ужесточив лимиты для отслеживания ключевых рисков (кредитного, рыночного, операционного).

В числе прочего отмечается, что МИБ имеет сильный запас ликвидности, который улучшился за последние 12 месяцев. Банк также имеет доступ на международные финансовые рынки, о чем свидетельствуют недавние выпуски долга в России, Румынии, Венгрии, Германии и Австрии.



Поддержка от акционеров не учитывается в качестве фактора, обеспечивающего более высокую кредитоспособность. Поддержка основана на механизме уставного капитала, 53% в котором на конец июня 2017 года принадлежало России, уточняет Fitch.

