ЦБ установил официальные курсы валют на 6 декабря. Курс доллара повысился на 29,87 копейки, составив 58,6924 рубля (58,9911 рубля на 5 декабря). Курс евро уменьшился на 27,77 копейки, до 69,6327 рубля (69,9104 рубля на 5 декабря).



Российская валюта сумела прибавить в ходе непростой сессии, замечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. «Нефть вчера оставалась под давлением в течение всего дня. Это не помешало рублю прибавить к евро и доллару по итогам торгов понедельника, но в значительной степени уменьшило его амплитуду роста», — объясняет эксперт.

Сегодня Brent торгуется в районе 62,3 доллара за баррель — в области минимумов предыдущих четырех торговых сессий, отмечает аналитик. По его мнению, откат нефти после попытки обновить максимумы ноября рискует растянуться на ближайшие несколько дней.

«Участники рынка переваривают информацию о росте добычи в США, а также о сообщениях об увеличении добычи в России. Кроме того, коррекционный откат нефти краткосрочно поддерживается ростом доллара на продвижении налоговой инициативы президента Дональда Трампа по законодательным кругам Вашингтона», — комментирует Купцикевич.

Такой импульс вряд ли будет длительным, сомневается он, так как налоговая реформа обещает придать импульс росту экономики, усилив заодно спрос на нефть. Кроме того, продолжает эксперт, ближайшие изменения в монетарной политике США практически учтены рынком, что лишает доллар потенциала существенного роста в ближайшие недели.

«Спрос на рисковые активы выглядит последние дни более избирательным: нет всеобщего роста по всем инструментам, но в такой динамике в конце года нет ничего удивительного после внушительного ралли. При этом наиболее важные коллеги рубля пользуются спросом как в качестве инструмента покупки сырьевых активов, так и в виде доходных валют. Все это на руку рублю», — заключает Купцикевич.