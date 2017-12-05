Банк Жилищного Финансирования предлагает открыть вклад «Настоящее чудо!».
Его минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок размещения — 300 дней. Доходность составляет 7,75% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
Пополнение счета возможно в сумме от 1 тыс. рублей в течение 100 дней с момента открытия депозита. Расходные операции не предусмотрены.
«При досрочном расторжении договора ставка сохраняется при нахождении средств во вкладе 150 дней и более», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9,77 млрд рублей (219-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,35 млрд, кредитный портфель — 2,94 млрд, обязательства перед населением — 6,89 млрд.