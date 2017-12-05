Банк Жилищного Финансирования АО «Банк Жилищного Финансирования» — небольшой по размеру активов узкоспециализированный коммерческий банк, занимающийся выдачей ипотечных кредитов населению. Фондируется банк как за счет депозитов физлиц, так и за счет депозитов, привлеченных от компаний, а также АИЖК.

Бенефициарами банка в равных долях являются совладельцы ГК «ПИК», члены совета директоров банка Кирилл Писарев и Юрий Жуков (по 49,96%). На миноритариев приходится 0,08% акций общества. Контроль над банком осуществляется через несколько уровней иностранных компаний.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9,77 млрд рублей (219-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,35 млрд, кредитный портфель — 2,94 млрд, обязательства перед населением — 6,89 млрд.