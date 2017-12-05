Минфин России с 7 по 28 декабря 2017 года закупит валюту на сумму 203,9 млрд рублей дополнительных доходов от нефти, говорится в сообщении на сайте ведомства.



В декабре дополнительные доходы прогнозируются на уровне 204,8 млрд рублей.



«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам ноября 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в ноябре 2017 года, осуществленной месяцем ранее, составило минус 0,8 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 203,9 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 по 28 декабря 2017 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 12,7 миллиарда рублей», — следует из сообщения.