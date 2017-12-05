Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) предлагает клиентам возможность подключить платежный сервис Apple Pay. Он будет доступен для держателей эмитированных банком карт Visa, уточняет пресс-служба кредитной организации.



Для настройки Apple Pay (добавления кредитной или дебетовой карты Visa банка в один клик) можно воспользоваться приложением Wallet.

Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с устройств iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch. Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним прикосновением пальца к Touch ID. При оплате покупок в приложениях или в браузере Safari сервис Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно использовать Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж с iPhone 6 или более новой модели либо прямо с Apple Watch, а также прикосновением пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Безопасность обеспечивается за счет того, что при использовании карты с Apple Pay сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и хранится в «Безопасном элементе» устройства.