Законопроект по санации страховщиков вынесен на рассмотрение комитета Госдумы по финансовому рынку 7 декабря. Об этом 5 декабря сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук сна встрече с членами Ассоциации страховщики Сибири в Новосибирске.



«Мы бы хотели в осеннюю сессию провести (законопроект. — Прим. ред.) в первом чтении, а в весеннюю — в полном объеме закон», — сказал представитель ЦБ.

Документ подразумевает санацию страховых компаний по аналогии с новым механизмом финансового оздоровления банков — за счет государственных средств. Минфин и Всероссийский союз страховщиков скептически относятся к этому законопроекту, так как в нем, по их мнению, отсутствует прозрачность механизма санации страховых компаний, к тому же он очень «жесткий». Ранее Игорь Жук обещал учесть замечания Минфина и страхового сообщества и говорил о возможности его принятия до конца 2017 года.