СДМ-Банк уменьшил ставки по депозитам юрлиц в рублях на 0,3 процентного пункта.



Теперь на депозите «Капитал» можно разместить средства под 3,7—7,3% годовых. Выплата процентов в конце срока. Есть возможность досрочного расторжения.

Депозит «Доход» можно открыть под 3,45—7,05% годовых. Выплата процентов ежемесячно. Есть возможность досрочного расторжения.

Разместить средства на депозите «Инвестор» можно под 4,45—7,05 годовых. Выплата процентов ежемесячно. Без возможности досрочного расторжения.

Минимальная сумма депозитов — 1 млн рублей. Допвзносы запрещены.

Депозит «Мультивалютный» открывается под 0,7—4,8 годовых. Минимальная сумма — 3 млн рублей. «Оптимум» можно открыть под 2,7—5,3% годовых. Минимальная сумма — 5 млн рублей.

Допвзносы запрещены. Выплата процентов в конце срока. Есть возможность досрочного расторжения.