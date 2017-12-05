Банк «Союзный» понизил ставку по депозиту для юридических лиц «Союзный — Премиальный» на 1,75—2,25 процентного пункта.



Депозит «Союзный — Премиальный» теперь можно разместить под 7% годовых на три месяца, под 8,25% — на шесть месяцев или под 8,75% — на один год.

Минимальная сумма — 1 млн рублей. Предусмотрены пополнение и частичное снятие. Выплата процентов осуществляется на расчетный счет в последний рабочий день каждого месяца.