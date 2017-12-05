Банк «Союзный» понизил ставку по депозиту для юридических лиц «Союзный — Премиальный» на 1,75—2,25 процентного пункта.

Депозит «Союзный — Премиальный» теперь можно разместить под 7% годовых на три месяца, под 8,25% — на шесть месяцев или под 8,75% — на один год.

Минимальная сумма — 1 млн рублей. Предусмотрены пополнение и частичное снятие. Выплата процентов осуществляется на расчетный счет в последний рабочий день каждого месяца.

Союзный ООО «КБ «Союзный» — небольшой по размеру активов столичный банк, работающий на рынке банковских услуг с 1993 года. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание юридических лиц, работа с ценными бумагами и на рынке межбанковских кредитов. В 2012 году банк вошел в систему страхования вкладов и стал активнее развивать розничное направление. Кредитная организация контролируется группой частных лиц, в числе которых топ-менеджмент кредитной организации.
Согласно раскрываемой информации, 20,99% долей в капитале КБ «Союзный» контролирует член совета директоров Чирилло Ланфранко, порядка 19,85% долей принадлежит Александру и Антону Королевым (отец и сын). Собственниками банка выступают также председатель правления Любовь Левицкая (19,57%), члены совета директоров Татьяна Кузнецова (15,00%) и Анатолий Цветков (9,50%), Юлия Кулакова (4,98%), Антонина Постникова и Игорь Цимбалистый (по 3,03%), Рустам Алмакаев (2,96%), на миноритариев приходится 1,09%.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,24 млрд рублей (275-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,22 млрд, кредитный портфель — 3,83 млрд, обязательства перед населением — 3,27 млрд.