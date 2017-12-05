Банк России подготовил свой план по либерализации тарифов ОСАГО, который рассчитан на три года. Об этом сообщил глава департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук. Ранее свое видение дальнейшего реформирования ОСАГО представили Минфин и Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Без либерализации ситуация в перспективе не решится», — подчеркнул Жук, выступая на встрече со страховщиками в Новосибирске. — Тарифообразование — тема, которую в перспективе нормальный рынок должен делать самостоятельно. Но есть и другая часть правды: тарифы либеральные воспринимаются как тарифы повышенные или завышенные. Это не так. Сейчас хорошему автовладельцу страховая компания не может дать меньше тариф, потому что тарифы жестко регулируемые».

Либерализация же, по словам представителя регулятора, приведет к тому, что тарифы для кого-то будут более даже выгодные — они будут адекватны страховой истории водителя.

«Либерализация — это некий план. Мы готовим сейчас дорожную карту, она у нас готовится примерно на три года», — сказал Жук, отметив, что Центробанк ведет по этому поводу диалог с РСА и изучает зарубежный опыт.