Ассоциация российских банков и исследовательская компания Frank Research Group представили данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита за октябрь 2017 года. Отчет публикуется в рамках проекта альтернативного расчета среднерыночной ПСК.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. Так, в ноябре был опубликован отчет за III квартал 2017 года. С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть.

Центробанк обновил максимально допустимые значения полной стоимости кредита Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 июля по 30 сентября 2017 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2018 года.

АРБ и Frank Research Group в рамках совместного проекта выпускают ежемесячный детальный отчет по ПСК с целью предоставления банкам дополнительной оперативной информации для принятия решений.

Согласно данным исследования, в октябре впервые с начала года повысилась ставка по кредитам на подержанные автомобили — на 0,1 процентного пункта за месяц, с 22,3% до 22,4% годовых. Ставка на новые автомобили продолжила снижаться, за месяц она уменьшились с 15,9% до 15,3%. Разница между ставками на новые и подержанные автомобили превысила 7 п. п. В структуре автокредитования продолжила расти доля новых автомобилей, в октябре она составила 67,6%.

В октябре ставки по кредитным картам изменились в зависимости от лимита кредитования: по картам с лимитами менее 100 тыс. рублей — снизились, а карты с лимитами более 100 тыс. стали дороже.

POS-кредиты продолжают стремительно дешеветь, констатируют АРБ и Frank Research. Среди краткосрочных POS-кредитов наибольшие изменения произошли в самом большом сегменте — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (его доля составляет 58%): ставка уменьшилась на 1,1 п. п., до 21,9%. Ставки по долгосрочным кредитам (со сроком более одного года) снизились на величину от 1,2 п. п. до 1,7 п. п. В этой же категории значения ПСК на большие (свыше 100 тыс. рублей) и на маленькие суммы (до 30 тыс. рублей) уже пятый месяц остаются практически равными и составляют 16,8% и 16,7% соответственно.

В сегменте кредитов наличными ставки снизились по всем категориям. Существенных изменений в объеме распределения краткосрочных (до года) кредитов не произошло. В группе долгосрочных (на срок свыше года) кредитов наличными доля кредитов на суммы более 300 тыс. рублей увеличилась на 1 п. п. — теперь они занимают 76,4% от всего объема рынка.

«По итогам месяца повысились ставки на подержанные автомобили и ставки по кредитным картам с лимитом кредитования свыше 100 тысяч рублей. По всем остальным кредитным продуктам продолжилось снижение значений ПСК», — резюмируют авторы исследования. Они добавляют, что с начала года наибольшие темпы снижения ставок наблюдаются в группе долгосрочных (более одного года) POS-кредитов. Например, ставки на суммы до 30 тыс. рублей снизились на 9,5 п. п. по сравнению с январем 2017 года — с 26,2% до 16,7%.

Полную версию отчета можно получить по запросу, указано в релизе АРБ.



На текущий момент в исследовании участвуют 24 банка, из них 21 предоставляет не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК.

