Сбербанк принял решение начислять повышенные бонусы «Спасибо» по действующим и новым «золотым» картам всех платежных систем: Visa, Mastercard и «Мир». Речь идет о дебетовых картах Visa Gold, Masterсard Gold, «Мир Золотая», Visa Gold «Подари жизнь», выпущенных вне пакетов услуг, уточняется в сообщении кредитной организации.

При расчетах картой клиенты будут получать 5% в виде бонусов «Спасибо» в кафе и ресторанах и 1% в супермаркетах. За остальные покупки, как и прежде, будет начисляться 0,5% бонусами «Спасибо». Повышенные бонусы будут начисляться при покупках в любой стране мира. Для получения повышенных бонусов нужно, чтобы траты по карте в предыдущем месяце составляли не менее 15 тыс. рублей.

«Это наш самый масштабный запуск повышенных бонусов «Спасибо», — сообщила директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова. — Мы приняли решение начислять повышенные бонусы не только по новым картам, но и по уже выпущенным. Как правило, банки реализуют повышенное начисление бонусов только на новые карты, чтобы стимулировать их выпуск».

Кирсанова уточнила, что сейчас «золотыми» картами Сбербанка пользуются 2,2 млн человек. В банке ожидают, что начисление повышенных бонусов «Спасибо» позволит на 20% увеличить портфель «золотых» карт в 2018 году.

Участники федеральной бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» накапливают бонусы «Спасибо» за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные «Спасибо» можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус «Спасибо» равен 1 рублю скидки. В перечень партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 тыс. торговых точек.



Так, обменять бонусы «Спасибо» на скидку в размере до 99% можно в книжных магазинах «Республика», магазинах бытовой техники Bork, аптеках «Будь здоров», «Эвалар», «Ригла», «Доктор Столетов», на автозаправках Astra и «ЕКА», в сети гастрономов «Глобус Гурмэ», а также при покупке авиабилетов, бронировании отелей на сайте «Спасибо.Тревел», билетов на концерты на сайте «Спасибо.Впечатления», бронировании автомобиля на сайте BookingCar и в других торговых точках и сервисах.

