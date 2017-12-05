Банк России во вторник, 5 декабря, провел два депозитных аукциона с привлечением средств кредитных организаций на семь дней и на один день. Общий объем размещения достиг 1 трлн 878,6 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Так, на недельном аукционе объем размещения составил 1 трлн 535,7 млрд рублей, что соответствовало объему предложения со стороны банков при лимите в 1,57 трлн. В депозитном аукционе приняли участие 268 кредитных организаций из 64 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,97% до 8,25%, средневзвешенная ставка составила 8,22% годовых.

На однодневном аукционе объем размещения также был равен предложению банков — 342,9 млрд рублей при установленном ЦБ лимите в 400 млрд. В аукционе приняли участие 100 банков из 27 регионов. Диапазон ставок в заявках составил 7,95—8,25% годовых, средневзвешенная ставка — 8,19%.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Максимальный за этот период объем предложения со стороны банков и размещения их средств в ЦБ по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 21 ноября этого года — 1,668 трлн рублей (лимит тогда также был рекордным — 1,82 трлн).



На начало дня 5 декабря в банковском секторе был зафиксирован структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 1 трлн 477,8 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с 21 июля 2017 года.