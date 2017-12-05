ПАО «Акибанк» — средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Набережных Челнах. Ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, операции на фондовых биржах, валютном и межбанковском рынках, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования кредитной организации являются средства физических и юридических лиц.

На сегодняшний день финучреждение имеет достаточно сложную схему владения. Сергею Федотову принадлежит 26,37% акций общества. Председатель правления, член наблюдательного совета Ильдар Галяутдинов владеет 25,45% акций, Линар Нугманов — 9,17%, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан — 6,80%, Ленар Мингалимов — 6,04%, Александр Клевцов — 5,46%, Адель Зарипов — 4,90%, председатель наблюдательного совета Ильшат Фардиев — 2,53%, компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, «Филип Трейдинг ЛТД» — 1,69%, Ян Гингольд — 1,43%, ПАО «АК Барс» — 1,08%. На физических и юридических лиц, владеющих долями менее 1% акций общества, в совокупности приходится 4,12%. Миноритариям принадлежит 4,16% акций общества.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 25,36 млрд рублей (144-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,74 млрд, кредитный портфель — 14,91 млрд, обязательства перед населением — 13,30 млрд.