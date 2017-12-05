Сервис Apple Pay стал доступен для клиентов Хоум Кредит Банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

К Apple Pay можно привязать любые действующие карты Хоум Кредит Банка: кредитные, дебетовые, виртуальные или карты моментальной выдачи.

«Карты, привязанные к Apple Pay, сохранят все свои функции. Например, за трансакции по картам с программой лояльности «Польза» клиенты по-прежнему будут получать кешбэк баллами за любую покупку. Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch», — говорится в релизе.

Номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически, отметили в банке.