Сервис Apple Pay стал доступен для клиентов Хоум Кредит Банка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
К Apple Pay можно привязать любые действующие карты Хоум Кредит Банка: кредитные, дебетовые, виртуальные или карты моментальной выдачи.
«Карты, привязанные к Apple Pay, сохранят все свои функции. Например, за трансакции по картам с программой лояльности «Польза» клиенты по-прежнему будут получать кешбэк баллами за любую покупку. Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch», — говорится в релизе.
Номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически, отметили в банке.
ООО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
На текущий момент 99,9919% акций банка принадлежит Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial Holding B. V. (Нидерланды), а 11,38% — Emma Omega LTD. Основными бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 253,50 млрд рублей (36-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 50,89 млрд, кредитный портфель — 180,58 млрд, обязательства перед населением — 167,43 млрд.