В Обнинске открылся новый офис Совкомбанка. Отделение расположено по адресу: пр-т Маркса, д. 70, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«В новом офисе банка для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, кредитование малого и среднего бизнеса, открытие и ведение счетов юридических лиц, оформление карты беспроцентной рассрочки «Халва» и других карт», — говорится в релизе.

Режим работы отделения: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 19:00; суббота и воскресенье — выходные дни.

Офис работает без перерыва на обед.