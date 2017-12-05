Ежемесячные расходы на ребенка в столице в семье верхнего слоя среднего класса составляют от 134 тыс. до 188 тыс. рублей. Такие данные приводятся в докладе Института глобализации и социальных движений (ИГСО) «Дитя среднего класса: расходы на ребенка в семье верхнего слоя среднего класса в Москве».

В докладе подробно рассмотрена структура расходов семьи верхнего слоя среднего класса. Рассчитаны расходы для разных ситуаций, но с учетом обстоятельств, характеризующих типичное потребительское поведение представителей верхнего слоя среднего класса.

В итоге ежемесячные расходы на содержание ребенка в столичной семье верхнего слоя среднего класса, по подсчетам, составляют:

чуть больше 156,9 тыс. рублей на ребенка дошкольного возраста (от двух до семи лет) для ситуации, когда мама ребенка работает и может наравне с отцом покрывать расходы ребенка, или 134 тыс. рублей, когда мама ребенка не работает и, соответственно, может обходиться без услуг платной няни, сохраняя ребенку возможность социализации через ясли и/или детский сад;

около 165,6 тыс. рублей на ребенка-школьника в возрасте от семи до 13 лет для ситуации с работающей мамой или порядка 134,7 тыс. — с неработающей;

примерно 187,9 тыс. рублей на ребенка в возрасте от 13 до 18 лет при условии, что он продолжает учиться в школе (то есть в возрасте 17—18 лет не поступил в высшее учебное заведение).

Произведя расчет расходов по базовым статьям в текущих ценах, эксперты пришли к заключению: дальнейшая коммерциализация социальной сферы вызовет резкое снижение рождаемости в базовом среднем классе, так как выравнять свои расходы на детей по уровню верхнего слоя этой потребительской группы общества окажется невозможно. Она же имеет минимальную потребность в государственной поддержке, поскольку располагает высокими доходами, являясь также немногочисленной, рассуждают аналитики.

Инфографика: сколько стоят наши дети По подсчетам Банки.ру, родить и воспитать ребенка в Москве до начала его самостоятельной финансовой жизни стоит около 13,7 млн рублей. Что еще можно получить за эти деньги?

Глава экспертной группы доклада и Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов полагает, что верхний слой российского среднего класса не превышает 4,5% населения. «Большая и наиболее состоятельная часть верхнего слоя среднего класса сосредоточена в Москве, — подчеркивает Колташов, — поэтому наше внимание сосредоточилось на столичных ценах и расходах этой группы с учетом ее образа жизни и понимания задач по обеспечению ребенку всех необходимых условий жизни и развития. Мы не случайно провели расчет базовых расходов на ребенка в этой социальной группе. Наш массовый средний класс держится, с одной стороны, на кредите, с другой — на социальных правах, уменьшающих его возможные расходы на детей. Однако в последние годы неолиберальные экономисты все чаще призывают к сокращению социальных расходов и гарантий, убеждая общество, будто люди справятся сами. Между тем, если представить себе, что медицина стала платной, а расходы на образование резко увеличились, то столь же резко должны взлететь расходы на детей. Но взлетать они не могут, так как денег у массового среднего класса мало и тратить по стандарту своего верхнего слоя он не может».

Потому логичен новый спад рождаемости, так как родители не стремятся заводить детей, которых они не в силах обеспечить и которым не смогут дать образование, заключают в ИГСО.