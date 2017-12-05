Банк «Союз» понизил ставки по вкладу «Двойная выгода».
Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Срок размещения средств — год. Доходность при выплате процентов в конце срока составляет 8,75% годовых (ранее — 9%), а при ежемесячной выплате/капитализации процентов — 8,25% (прежде — 8,5%).
Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 79,29 млрд рублей (75-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,36 млрд, кредитный портфель — 31,51 млрд, обязательства перед населением — 27,72 млрд.