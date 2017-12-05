Банк «Союз» понизил ставки по вкладу «Двойная выгода».

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Срок размещения средств — год. Доходность при выплате процентов в конце срока составляет 8,75% годовых (ранее — 9%), а при ежемесячной выплате/капитализации процентов — 8,25% (прежде — 8,5%).

Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.

Союз АО «Банк «Союз» — средний по размеру активов столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады. Также хорошо развиты розничные кредитные программы.
Согласно раскрываемой банком схеме владения, основными его бенефициарами являются (через СПАО «Ингосстрах») итальянская страховая и финансовая группа Generali* (36,87%), Евгений Агарков (15,62%), Павел Езубов (15,34%), Виктория Бражник (15,02%), известный российский бизнесмен Олег Дерипаска (9,59%), Аркадий Саркисян (2,93%). На миноритариев приходится 3,40% акций общества. Акционерам, владеющим долями менее 1% акций, в совокупности принадлежит 1,19%.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 79,29 млрд рублей (75-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,36 млрд, кредитный портфель — 31,51 млрд, обязательства перед населением — 27,72 млрд.