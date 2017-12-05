Евросоюз утвердил черный список из 17 офшоров, к которым в будущем могут быть применены санкции. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

Ранее газета Financial Times проинформировала, что группа по разработке кодекса поведения при Евросовете подготовила проект черного списка офшоров, в который вошли 25 стран и территорий.

Однако издание предполагало, что этот перечень может серьезно измениться до окончательного утверждения министрами финансов сообщества и из него могут быть исключены некоторые государства, пообещавшие провести необходимые реформы.