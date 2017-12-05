Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление Сбербанка России о взыскании 1,007 млрд рублей с четырех структур, входящих в ГК «Юлмарт». В качестве ответчиков выступают НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО «Юлмарт Региональная сбытовая компания» и ООО «Юлмарт Продуктово-закупочная компания».

В ноябре суд отложил на 1 февраля 2018 года рассмотрение трех заявлений о признании ретейлера «Юлмарт» банкротом. В частности, суд рассматривает заявления банка «Санкт-Петербург», ООО «Консультационная группа «Санация» и банка «Уралсиб» о банкротстве НАО «Юлмарт».

​Сбербанк заподозрил руководство «Юлмарта» в мошенничестве Сбербанк обратился в правоохранительные органы «по факту мошеннических действий, совершенных при получении кредитных ресурсов банка» руководством и бенефициарами интернет-магазина «Юлмарт». Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка.



Общая сумма долга ретейлера перед банком «Уралсиб» составляет около 800 млн рублей. «Юлмарт» ранее сообщил, что компания и банк «Уралсиб», который является одним из ее крупнейших кредиторов, подписали договор о реструктуризации кредита в размере 750 млн рублей, выданного в 2016 году.

Суд 24 августа оставил без рассмотрения заявление предпринимателя Олега Морозова о банкротстве «Юлмарта». Такое определение было вынесено в связи с повторной неявкой заявителя на судебное заседание.

Ранее с заявлениями о банкротстве «Юлмарта» в суд обратились Морозов (долг составил 248 млн рублей, заявитель приобрел права требования у одного из бенефициаров «Юлмарта» Дмитрия Костыгина), ООО «Балтийская электронная площадка» (100 млн рублей, приобрело права требования у Костыгина), а также ООО «Консультационная группа «Санация» (50 млн рублей, приобрело права требования у «Балтийской электронной площадки»).