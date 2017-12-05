На сайте Банка России появился новый раздел «Консультируем корпоративных клиентов». Он позволит финансовым организациям и их клиентам узнать о наиболее распространенных нарушениях компаний и о том, каким образом их избежать, говорится в сообщении регулятора.

Анализируя жалобы потребителей финансовых услуг, ЦБ выявляет наиболее часто встречающиеся нарушения, которые допускают по отношению к своим клиентам кредитные организации, субъекты рынка коллективных инвестиций, а также профессиональные участники рынка ценных бумаг и инфраструктурные организации. В новом разделе к каждому кейсу, описывающему то или иное нарушение, даны разъяснения законодательства и рекомендации, основанные на лучших практиках деятельности на финансовом рынке.

В частности, негосударственным пенсионным фондам рекомендуется не нарушать месячный срок уведомления клиента о вновь заключенном договоре об обязательном пенсионном страховании, а банкам даются рекомендации по внесению исправлений в кредитные истории клиентов и выполнению обязательств по договору вклада. Некоторые нарушения могут быть единичными, но с помощью опубликованной в разделе информации Банк России стремится нивелировать вероятность их повторения другими участниками рынка.

Раздел будет постоянно пополняться на основе анализа вновь поступивших жалоб и обращений.



В Центробанке считают, что появление нового раздела будет способствовать предотвращению нарушений со стороны финансовых организаций, а также повышению финансовой грамотности как сотрудников этих организаций, так и их ключевых контрагентов — потребителей финансовых услуг, акционеров и инвесторов.

