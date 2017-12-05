Доля так называемой безнадежной просроченной ипотечной задолженности (кредиты, платежи по которым не поступают свыше 90 дней) на 1 октября 2017 года снизилась до 2,39% (годом ранее — 2,94%), сообщили в пресс-службе АИЖК.

По неипотечным кредитам населению этот показатель почти в пять раз больше — более 12%. Качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне — заемщики добросовестно обслуживают ипотечные кредиты и не допускают возникновения задолженности, говорят в АИЖК.

«Объем ипотечного портфеля российских банков увеличится с 4,8 триллиона рублей на 1 октября 2017 года до 10 триллионов рублей к концу 2020 года, такой прогноз АИЖК закладывает в рамках стратегии развития единого института развития в жилищной сфере на ближайшие три года. Это будет обусловлено ростом объемов выдачи ипотечных кредитов и дальнейшим снижением ипотечных ставок. Ежегодный прирост объема выдачи ипотечных кредитов, согласно прогнозу АИЖК, составит 15—20%: с 1,9 триллиона рублей в 2017 году он увеличится до 3—3,5 триллиона рублей в 2020 году», — отмечается в релизе.

По мнению аналитиков, темпы роста выдачи ипотечных кредитов не скажутся на кредитной нагрузке заемщиков, поскольку ставки продолжат снижаться, а средний срок «жизни» ипотечного кредита составляет семь лет. Согласно прогнозу АИЖК, средняя ставка по ипотечным кредитам снизится с 10,8% в 2017 году до 7,5—8% в 2020-м.