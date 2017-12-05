КБ «Юнистрим» запустил мобильное приложение для упрощения процедуры перевода денег с банковских карт по системе UNIStream. Как поясняется в сообщении банка, который выступает оператором системы, с помощью мобильного приложения «Юнистрим Переводы» можно отправлять денежные средства в режиме реального времени по России, в страны СНГ и Грузию, а также в дальнее зарубежье с карт Visa, Mastercard/Maestro, «Мир», эмитированных любым банком, с выплатой денег наличными в офисах международной системы денежных переводов UNIStream.

На данном этапе отправить перевод через приложение можно в 23 страны. Перевод сразу же после отправки доступен к получению в любом офисе UNIStream или ее партнеров в стране получателя.

Приложение позволяет сохранять данные нескольких банковских карт, формировать списки получателей переводов, видеть всю историю операций и актуальные статусы отправленных переводов. О выплате перевода пользователя оповещает push-уведомление.

«При создании приложения мы старались учесть основные мобильные тренды финансовой индустрии и ставили задачу сделать максимально удобное и безопасное приложение для клиента. Пользователям доступны авторизация в приложении по отпечатку пальца, сервис геолокации, который показывает ближайшие офисы UNIStream, где можно получить перевод, возможность привязки нескольких банковских карт, получение статусов переводов, шаблоны получателей и другие современные возможности. Интерфейс приложения доступен на русском и английском языках. Данное приложение является продолжением развития онлайн-переводов с сайта UNIStream», — комментирует председатель правления КБ «Юнистрим» Кирилл Пальчун.



Банк обещает в дальнейшем расширить список стран получения переводов и валют выдачи. В перспективе планируется дополнять приложение новым функционалом, востребованным клиентами системы, отмечается в сообщении.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play Market.

