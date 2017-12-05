Последнее в этом году заседание ЦБ РФ об уровне ключевой ставки пройдет 15 декабря. 14 из 15 опрошенных Reuters аналитиков ожидают ее снижения на 25 базисных пунктов.

Как подчеркивала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, значительному замедлению инфляции в этом году способствовали временные факторы, связанные как с динамикой валютного курса, так и с хорошим урожаем.

Центробанк считает, что преждевременное снижение ставки с последующим вынужденным возвращением к ужесточению денежно-кредитной политики по причине ускорения роста потребительских цен может спровоцировать более серьезные неблагоприятные последствия для экономики, чем политика относительно высоких и постепенно снижающихся ставок.

Регулятор видит возможность плавного снижения ставки до равновесного уровня 6—7% в течение одного-двух лет.

Участники опроса Reuters сейчас, как и месяц назад, ждут от ЦБ ежеквартального снижения ставки на 25 б. п. и видят ее на уровне 6,5% годовых во II квартале 2019 года.

Консенсус-прогноз инфляции опрошенных Reuters экономистов на 2018 и 2019 годы за последний месяц не изменился и составляет 3,8—4% соответственно.



На фоне устойчиво низкой инфляции на протяжении последнего полугодия инфляционные ожидания населения на год вперед в ноябре стремительно замедлились до 8,7% с 9,9%, обновив исторический минимум, согласно опросу, проведенному по заказу ЦБ. Однако 54% опрошенных все еще считают, что инфляция в 2017 году будет значительно выше 4%.

В октябре различные сегменты экономики, за исключением розницы, продемонстрировали либо отрицательную, либо нулевую динамику. Промпроизводство испытало на себе неблагоприятные последствия ограничения нефтедобычи в рамках пакта ОПЕК+ и более теплой погоды.



Консенсус-прогноз опрошенных Reuters аналитиков склоняется к пусть слабому, но повышению показателя: в ноябре на 0,2%, а в IV квартале — на 0,1% в годовом выражении. Медианный прогноз роста индекса промпроизводства на 2017 год располагается на уровне 1,4%, тогда как в прошлом месяце участники опроса ожидали увеличения на 1,9% по итогам года.

Кроме того, участники опроса Reuters в среднем оценивают курс российской валюты на конец 2017 года в 59,5 рубля за доллар.