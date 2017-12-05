«МегаФон» и Mastercard предоставят поклонникам космической саги «Звездные войны» скидку на покупку билетов на новый фильм — «Последние джедаи».



Восьмой фильм саги начнут показывать в российских кинотеатрах 14 декабря. При этом уже с 1 декабря держатели банковской карты «МегаФон» платежной системы Mastercard получат скидку в 20% на покупку билетов через мобильное приложение «Киноход» или на сайте kinohod.ru.

«Сила — важнейшее понятие в саге «Звездные войны». По сути, это всеобъемлющая связующая энергия. Так и мы создаем вокруг своих абонентов единую экосистему сервисов и партнерств. Теперь при помощи банковской карты «МегаФон» именно наши абоненты могут купить билеты в кино с 20-процентной скидкой», — комментирует директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.