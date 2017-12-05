ЦБ до 1 августа 2018 года перечислит в бюджет полученные от Сбербанка России дивиденды за текущий год. Соответствующий закон подписал во вторник президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что эти дивиденды в 2019-м не будут учтены в прибыли ЦБ за 2018 год и не будут учитываться при перечислении части прибыли Банка России в бюджет.
За 2016 год дивиденды Сбербанка составили 135,5 млрд рублей.
Ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что набсовет банка 12 декабря рассмотрит изменения в дивидендную политику.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.