ЦБ до 1 августа 2018 года перечислит в бюджет полученные от Сбербанка России дивиденды за текущий год. Соответствующий закон подписал во вторник президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что эти дивиденды в 2019-м не будут учтены в прибыли ЦБ за 2018 год и не будут учитываться при перечислении части прибыли Банка России в бюджет.

За 2016 год дивиденды Сбербанка составили 135,5 млрд рублей.

Ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что набсовет банка 12 декабря рассмотрит изменения в дивидендную политику.

