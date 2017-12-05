На дивиденды и выкуп акций приходится постоянно растущая доля денежного потока у ключевых телекоммуникационных компаний РФ, и это может существенно снизить темпы уменьшения левереджа (финансовый левередж — соотношение заемного и собственного капитала. — Прим. Банки.ру) у российских компаний телекоммуникационного сектора. Об этом говорится в аналитическом отчете рейтингового агентства Fitch Ratings. «Отрасль сталкивается с растущим событийным риском, связанным с инвестициями, при этом стараясь стабилизировать выручку и прибыльность. Неготовность сдерживать выплаты акционерам, чтобы компенсировать растущую долговую нагрузку, может привести к устойчивому увеличению левереджа и негативно сказаться на рейтингах», — предупреждают эксперты.

В агентстве ожидают, что запас прочности по левереджу у российских телеком-компаний в рамках текущих рейтингов снизится в ближайшие два года. Медиана скорректированного чистого левереджа по денежным средствам от операционной деятельности для рейтингуемых российских телекоммуникационных компаний, по прогнозам, существенно увеличится — до 2,7 раза в конце 2017 года с 1,9 раза на конец 2014-го, а затем вырастет до 2,8 раза в 2018—2019 годах при триггере для понижения рейтингов на уровне трех раз для ряда крупных эмитентов.

Свободный денежный поток до выплаты дивидендов, вероятно, останется под давлением в сравнении с исторически высокими уровнями, полагают в Fitch. Там ожидают, что совокупный свободный денежный поток до выплаты дивидендов у рейтингуемых компаний отрасли восстановится с низкого уровня 2015—2016 годов, но в среднем будет ниже на 30% в 2018—2020 годах относительно среднего показателя 2013—2014 годов. Совокупные дивиденды у рейтингуемых Fitch российских телекоммуникационных компаний существенно превышали свободный денежный поток до выплаты дивидендов в 2015—2016 годах. В агентстве полагают, что на выплату дивидендов будет уходить свыше 85% от свободного денежного потока телеком-компаний в 2018—2020 годах.

Fitch: «закон Яровой» высвечивает регулятивные риски для российского телекома Сохраняющаяся неопределенность относительно реализации «закона Яровой» увеличивает риск того, что многие российские телекоммуникационные компании могут столкнуться с необходимостью существенных разовых инвестиций, что обусловит резкое повышение левереджа в 2018 году. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch Ratings, аналитики которого считают маловероятным, что связанные с данным законом расходы будут полностью переложены на потребителей, что означает негативные последствия для прибыльности и генерирования денежного потока в отрасли.

По мнению аналитиков, регулятивные риски в России увеличиваются и потенциально могут привести к существенным потребностям в инвестициях. Согласно октябрьским оценкам регулятора, реализация «закона Яровой» может потребовать до 100 млрд рублей с оператора в течение трехлетнего периода, что означает дополнительный левередж на уровне 0,5—1 раза для крупнейших компаний.



Кроме того, регулятор планирует распределить частоты 5G посредством денежного аукциона, а не на условиях так называемого «конкурса красоты», основанного на обязательствах по капвложениям, как это было в случае частот 3G и 4G, обращает внимание Fitch. При более высоком левередже и более низком генерировании свободного денежного потока до выплаты дивидендов отрасль в этот раз может иметь более низкую, относительно периода строительства сетей 3G и 4G, гибкость, чтобы справиться с повышением капиталовложений. Более значительная свобода действий в отношении выплат акционерам может быть позитивной для компаний, если потребности в инвестициях станут реальностью, заключают эксперты.

