Башкомснаббанк приступил к выпуску карт национальной платежной системы «Мир классическая».



Карты можно оформить в рамках тарифа «Базовый». Плата за выпуск составляет 290 рублей. Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается. За снятие в банкоматах сторонних банков комиссия составит 1% от суммы, в кассах — 2% от суммы, минимум 200 рублей.

Кроме того, выпуск карт «Мир Классическая» предусмотрен в рамках тарифных планов «Пенсионная II» и «Пенсионная III». Плата за выпуск и обслуживание по пенсионным картам не взимается.

По тарифному плану «Пенсионная III» на остаток собственных средств начисляется 5,5% годовых при поступлении пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом и Министерством обороны, в остальных случаях — 5% годовых. Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается. За снятие в банкоматах сторонних банков комиссия составит 0,75% от суммы, в кассах — 2% от суммы, минимум 200 рублей.

По тарифу «Пенсионная II» процентная ставка на остаток средств на картсчете составляет 1,5% годовых. Комиссия за снятие наличных в устройствах банка и банкоматах сторонних банков не взимается, в кассах других кредитных организаций — 2% от суммы, минимум 200 рублей.

«Карты выпускаются сроком на пять лет, комиссия за СМС-информирование составляет 49 рублей в месяц», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.