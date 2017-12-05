Краснодарский Крайинвестбанк уменьшил доходность депозитов для юридических лиц. В зависимости от срока размещения и дополнительных условий снижение составило от 0,2 до 1,5 процентного пункта.
Срочный депозит «Без права досрочного возврата суммы» теперь открывается по ставкам 6—7,5% годовых, «С правом досрочного возврата суммы» — под 5—6,6%, «Пополняемый без права досрочного возврата суммы» — под 5,5—6,9%.
Минимальный срок размещения для первых двух депозитов — один месяц, для последнего — два месяца. Максимальный срок — три года. Выплата процентов производится в конце срока, однако при размещении безотзывных депозитов вкладчик вправе выбрать ежеквартальную или ежемесячную периодичность выплат.
ПАО «Крайинвестбанк» — один из крупнейших банков Южного федерального округа, специализирующийся на кредитовании и обслуживании счетов малого и среднего бизнеса, а также на привлечении средств населения во вклады. Основным владельцем банка с момента основания выступала краевая администрация в лице департамента имущественных отношений. В декабре 2015 года Банк России принял решение о финансовом оздоровлении банка, санатором которого стал РНКБ, являющийся основным акционером банка на сегодняшний день.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 58,13 млрд рублей (88-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -3,96 млрд, кредитный портфель — 20,60 млрд, обязательства перед населением — 23,21 млрд.