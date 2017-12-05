Краснодарский Крайинвестбанк уменьшил доходность депозитов для юридических лиц. В зависимости от срока размещения и дополнительных условий снижение составило от 0,2 до 1,5 процентного пункта.



Срочный депозит «Без права досрочного возврата суммы» теперь открывается по ставкам 6—7,5% годовых, «С правом досрочного возврата суммы» — под 5—6,6%, «Пополняемый без права досрочного возврата суммы» — под 5,5—6,9%.

Минимальный срок размещения для первых двух депозитов — один месяц, для последнего — два месяца. Максимальный срок — три года. Выплата процентов производится в конце срока, однако при размещении безотзывных депозитов вкладчик вправе выбрать ежеквартальную или ежемесячную периодичность выплат.