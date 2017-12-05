Аукцион по доразмещению третьего выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-03-22BR1-7), назначенный на вторник, 5 декабря, не состоялся. «Аукцион не состоялся в соответствии с пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации», — сообщается на сайте ЦБ.

Согласно указанному положению ГК, «аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися. Иные основания признания торгов несостоявшимися устанавливаются законом».

Напомним, в ноябре было проведено три аукциона по размещению КОБР третьего выпуска с погашением 14 февраля 2018 года. При совокупном объеме предложения 500 млрд рублей спрос (и, соответственно, объем размещения) составил только 77,8 млрд по номиналу: примерно 51,6 млрд, 13,1 млрд и 13 млрд соответственно. На сегодняшнем аукционе банкам предлагались облигации на оставшиеся 422 млрд 156,95 млн рублей.

Ранее были проведены аукционы по размещению первого и второго выпусков КОБР.

Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа этого года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября.

При размещении регулятором второго выпуска КОБР банки по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, не выбрали лимит. При общем объеме предложения 500 млрд рублей совокупный спрос со стороны банков (и объем размещения) по номиналу составил порядка 226,1 млрд рублей (примерно 175,6 млрд, 15,4 млрд и 35,1 млрд на трех аукционах соответственно). Дата погашения облигаций второго выпуска КОБР — 17 января 2018 года.

Кроме того, 12 декабря будет предложен четвертый выпуск КОБР на 200 млрд рублей с погашением 14 марта 2018 года.

ЦБ разместит четвертый выпуск купонных облигаций на 200 млрд рублей Российским кредитным организациям будет предложен четвертый выпуск купонных облигаций Банка России (№ 4-04-22BR1-7). О соответствующем решении регулятора сообщает пресс-служба ЦБ.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода. КОБР выпускаются с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита.



В соответствии с уже сформировавшейся традицией интерес банков к размещению средств на депозитах в ЦБ (это еще один инструмент регулятора по поглощению избыточной банковской ликвидности) существенно выше. Так, на двух сегодняшних аукционах предложение со стороны банков (и, соответственно, объем размещения) составило почти 1,88 трлн рублей.