Аукцион по доразмещению третьего выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-03-22BR1-7), назначенный на вторник, 5 декабря, не состоялся. «Аукцион не состоялся в соответствии с пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации», — сообщается на сайте ЦБ.
Согласно указанному положению ГК, «аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися. Иные основания признания торгов несостоявшимися устанавливаются законом».
Напомним, в ноябре было проведено три аукциона по размещению КОБР третьего выпуска с погашением 14 февраля 2018 года. При совокупном объеме предложения 500 млрд рублей спрос (и, соответственно, объем размещения) составил только 77,8 млрд по номиналу: примерно 51,6 млрд, 13,1 млрд и 13 млрд соответственно. На сегодняшнем аукционе банкам предлагались облигации на оставшиеся 422 млрд 156,95 млн рублей.
Ранее были проведены аукционы по размещению первого и второго выпусков КОБР.
Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа этого года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября.
При размещении регулятором второго выпуска КОБР банки по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, не выбрали лимит. При общем объеме предложения 500 млрд рублей совокупный спрос со стороны банков (и объем размещения) по номиналу составил порядка 226,1 млрд рублей (примерно 175,6 млрд, 15,4 млрд и 35,1 млрд на трех аукционах соответственно). Дата погашения облигаций второго выпуска КОБР — 17 января 2018 года.
Кроме того, 12 декабря будет предложен четвертый выпуск КОБР на 200 млрд рублей с погашением 14 марта 2018 года.
Российским кредитным организациям будет предложен четвертый выпуск купонных облигаций Банка России (№ 4-04-22BR1-7). О соответствующем решении регулятора сообщает пресс-служба ЦБ.
Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода. КОБР выпускаются с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита.
В соответствии с уже сформировавшейся традицией интерес банков к размещению средств на депозитах в ЦБ (это еще один инструмент регулятора по поглощению избыточной банковской ликвидности) существенно выше. Так, на двух сегодняшних аукционах предложение со стороны банков (и, соответственно, объем размещения) составило почти 1,88 трлн рублей.
Банк России во вторник, 5 декабря, провел два депозитных аукциона с привлечением средств кредитных организаций на семь дней и на один день. Общий объем размещения достиг 1 трлн 878,6 млрд рублей, свидетельствует информация на сайте регулятора.