В Москве 13 декабря на площадке МИА «Россия сегодня» состоится конференция «Рунет-2017: итоги года».



Это ежегодная декабрьская конференция, организуемая РАЭК и отраслевыми партнерами, где обсуждают итоги года и дают прогнозы развития Рунета на следующий год.

К участию приглашаются представители интернет-отрасли, коммерческих организаций и органов госвласти, формирующих ландшафт современной цифровой экономики, отраслевые эксперты, СМИ.

Программа конференции этого года строится из трех блоков:

Топ-панель и визионерское ток-шоу: «Итоги 2017 / Тренды 2018» (10:00—12:30). Круглые столы «Безопасность и регулирование», «Цифровая трансформация», «Блокчейн и криптовалюты» (13:00—16:00). Мероприятия под эгидой кластеров РАЭК (13:00—16:00).

Также в рамках проекта состоится ежегодное общее собрание членов РАЭК (закрытое мероприятие, 14:30—16:00).

Акценты конференции 2017 года

Базисом для диалога впервые станет целый ряд аналитических продуктов, которые будут представлены и подробно обсуждены на конференции:

1. Итоги 2017 года.

Достижения отрасли в 2017 году эксперты обсудят, отталкиваясь от исследований, которые будут представлены 13 декабря:

экономика Рунета / экосистема цифровой экономики России (РАЭК, ВШЭ);

регулирование отрасли: главные события 2017 года и тренды (РАЭК, ИИИ);

мобильная экономика России (РАЭК, OC&C, Google);

Sharing Economy / экономика совместного потребления (РАЭК, (PBN Hill+Knowlton Strategies, «Яндекс», Avito);

цифровая грамотность пользователей Рунета (РОЦИТ);

киберугрозы, киберагрессия, кибербуллинг (РАЭК, ФРИ, РОЦИТ);

экосистема онлайн-кинотеатров России (РАЭК, ОККО);

IoT: экосистема индустриального Интернета вещей (РАЭК, Ростелеком).

Все они объединены единой концепцией описания и измерения новой экономики — «Экосистемы цифровой экономики России».

2. Тренды 2018 года.

Важной частью проекта станет обсуждение рейтинга трендов «Визионерский hot list 2018», впервые представленного в этом году.

Эксперты обсудят главные цифровые тренды и трендсеттеров 2018 года по десяти технологическим, инновационным и бизнес-направлениям, которые определят развитие цифрового мира в 2018 году.

3. Главный результат проекта.

В конференции примут участие около 500 экспертов. По итогам их работы будут подготовлены аналитические материалы и онлайн-брошюры, которые традиционно пользуются большим спросом всю первую половину следующего года.

Они представляют интерес как для бизнес-игроков, так и для представителей власти. В них будут систематизированы все знания и главные показатели развития отрасли (аудиторные, экономические, технологические и регуляторные тренды) и прогнозы развития в 2018 году.

Сбором, обработкой, агрегацией и систематизацией аналитических данных занимается аналитический отдел РАЭК в партнерстве с отраслевыми игроками, исследовательскими институтами и профильными ассоциациями.

Участники конференции. Политика доступа

Эксперты и спикеры конференции: представители интернет-компаний, отраслевых ассоциаций, профильных органов госвласти, игроков телекомрынка и медиарынка, представители софтверной отрасли.

Участники конференции: интернет-специалисты, менеджеры и руководители компаний, эксперты и аналитики, представители смежных отраслей, представители СМИ и социальных медиа.

Участие в конференции возможно только после регистрации через платформу RUNET–ID и оплаты регистрационного взноса (для экспертов, докладчиков РИФ и RIW, членов РАЭК предусмотрены спецусловия участия).

Регистрация на конференцию — на сайте.