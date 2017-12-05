Минфин в декабре планирует закупить иностранной валюты на 203,9 млрд рублей — рекордная сумма с февраля, следует из сообщения Минфина. В предыдущем месяце объем интервенций составил 123 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 по 28 декабря 2017 года.

Эксперты считают, что до конца года можно ожидать ослабления курса рубля и советуют покупать американскую валюту по текущему, пока еще хорошему курсу.



Увеличение объема операций Минфина почти в два раза — это только один из факторов влияния на курс рубля, говорит валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. «Есть еще покупки валюты под уплату внешних долгов в IV квартале российскими нефинансовыми организациями и возможное расширение санкций с распространением их на суверенный долг России. Снижение дифференциала ставок в РФ и США на фоне снижения ключевой ставки Банком России и повышением ставки по федеральным фондам ФРС США — также фактор риска для рубля. И несмотря на снижение корреляции с нефтяным рынком, цены на нефть также будут оказывать влияние на рубль», — объясняет Егоров.

«Рост курса доллара вследствие действий Минфина вполне ожидаем и им спрогнозирован для ослабления рубля и выполнения обязательств перед бюджетом», — отмечает директор аналитического департамента «Альфа-Форекс» Андрей Диргин.

«Разговоры о влиянии всех этих негативных факторов идут уже с середины ноября. В текущем моменте рубль удивляет своей устойчивостью. Но, по всей видимости, его все же ждет период предновогоднего снижения», — указал Александр Егоров.

Минфин в декабре направит на закупки валюты 203,9 млрд рублей допдоходов от нефти Минфин России с 7 по 28 декабря 2017 года закупит валюту на сумму 203,9 млрд рублей дополнительных доходов от нефти, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин, напротив, считает, что если бы закупки Минфина могли повлиять на курс, то власти бы делали это без излишних деклараций. «Объемы большие, но не те, которые могут существенно поднять спрос. Среднедневной объем торгов валютой на Московской бирже — около 5 миллиардов долларов, или примерно 295 миллиардов рублей. Объем Минфина добавляет к этому около 4%. Если бы скупка валюты Минфином могло бы поколебать стабильность рубля и способствовала его ослаблению, то наши монетарные власти делали бы это в меньших масштабах и без лишних деклараций», — объяснил эксперт.

По его словам, очевидно, что Минфин будет держать ситуацию с курсом национальной валюты под контролем и, возможно, допустит некоторое ослабление рубля. Но приближение цены доллара к 63 рублям может спровоцировать выход нерезидентов из российских облигаций. «Максимальный диапазон ослабления видится как 60,50—62 рубля за доллар. К тому же нефть, влияние которой на рубль, как говорят, ослабло, выглядит сильно и, скорее всего, не подешевеет до конца года ниже 59—60 долларов за баррель», — прогнозирует он.

С ним не согласен аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «В планах Минфина — купить валюты в декабре примерно на 750 миллиардов рублей, в планах Казначейства — выйти на биржу для того, чтобы на остатки средств на едином счете федерального бюджета торговать валютой и ее производными инструментами. Этих факторов достаточно, чтобы толкнуть курс доллара к рублю к отметке 65 рублей до наступления нового года», — указал эксперт.

«Пока доллар остается ниже отметки 60, уходящий год дает последние возможности и для физлиц купить валюту для сбережений или отпуска, и для ЦБ купить ее по хорошему курсу для пополнения ЗВР», — говорит он.

Покупать доллары, пока они торгуются ниже отметки 60 рублей за доллар, также советует генеральный директор компании «Лорес Консалтинг» Антон Полишкис. «Уровень в 58—59 рублей за доллар, который держится сейчас, как нельзя лучше подходит для таких покупок, и с большой вероятностью доллар после Нового года подорожает до 65 рублей. То же самое можно сказать и о физлицах: девальвации 2008 и 2014 годов многих научили держать сбережения в валюте, и пока доллар торгуется ниже 60 рублей, это можно считать выгодным вложением в будущее», — сказал он.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru