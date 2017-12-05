Прогнозируемый объем доходов бюджета Пенсионного фонда России на 2018 год составит 8,333 трлн рублей, общий объем расходов предусмотрен в сумме 8, 439 трлн. Данная информация следует из закона о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018—2020 годы, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.



Прогнозируемый общий объем доходов Пенсионного фонда на 2019 год составит 8,62 трлн рублей. Прогнозируемый общий объем расходов на 2018-й составит 8,43 трлн, на 2019-й — 8,69 трлн, на 2020-й — 8,97 трлн.

Дефицит бюджета ПФР в 2018 году ожидается на уровне 106,5 млрд рублей, в 2019-м — 73,8 млрд, в 2020-м — 44,5 млрд.

Доходы Фонда обязательного медицинского страхования в 2018 году составят 1,888 трлн рублей, в 2019-м — 1,993 трлн, в 2020-м — 2,139 трлн. Рост доходов в 2018 году составит около 182 млрд, в 2019-м — 105 млрд, в 2020-м — 146 млрд.