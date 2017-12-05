Евросоюз представил черный список стран, которые содействуют налоговому мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и не имеют должной налоговой прозрачности. Решение опубликовано на сайте Совета ЕС во вторник после заседания министров финансов Евросоюза.

В списке фигурируют страны и юрисдикции, которые не предприняли значимых действий для устранения выявленных недостатков и не вступали в конструктивный диалог на основе критериев ЕС.

Reuters: ЕС утвердил черный список из 17 офшоров, к которым могут применяться санкции Евросоюз утвердил черный список из 17 офшоров, к которым в будущем могут быть применены санкции. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

В перечень «несотрудничающих юрисдикций» в сфере налогообложения попали 17 стран и территорий: американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Республика Корея, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис, ОАЭ.

Большинство юрисдикций имеют преференциальные налоговые режимы и не намерены изменять или отменять их к 31 декабря 2018 года, а также не применяют меры против размывания налогооблагаемой базы и перемещения прибыли, следует из сообщения Совета ЕС.

В октябре 2017 года Евросоюз направил письма во все юрисдикции, где отсутствует налоговая прозрачность. Большинство юрисдикций представили в письменной форме заявления о твердой политической приверженности борьбе с налоговым мошенничеством, поэтому не были включены в итоговый черный список. Прогресс в отношении этих обязательств будет отслеживаться, говорится в сообщении Совета ЕС.



«Это не просто одноразовый процесс. Мы будем регулярно просматривать и обновлять список в ближайшие годы. Наша цель — добиться, чтобы правильное налоговое управление стало новой нормой», — заявил министр финансов Эстонии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, Тоомас Тынисте.