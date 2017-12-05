Торги на российском фондовом рынке во вторник завершились разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс МосБиржи просел на 0,27% и составил 2 113,69 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,03% до 1 134,25 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,31%, «Газпрома» — на 0,09%, «АЛРОСы» — на 0,68%, Московской биржи — на 3,45%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,37%.

«Российский рынок акций остается в русле коррекции, но продажи все-таки не развиваются – все топчется примерно на одном месте. Индекс МосБиржи вернулся выше 2 100 пунктов, хотя оставляет за собой шансы на тест поддержки в области 2 075 пунктов. Скорее всего, до появления каких-либо значимых новостей рублевый индикатор останется в пределах «боковика» 2 080—2 120 пунктов», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.