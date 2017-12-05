Портал Банки.ру стал лауреатом премии «Финансовый Олимп — 2017» в номинации «Финансовый маркетплейс». Награда была вручена генеральному директору холдинга «Банки.ру» Динаре Юнусовой.

«Для нас большая честь — получить признание столь авторитетного экспертного совета, — сказала Юнусова. — Сегодня Банки.ру — крупнейший финансовый супермаркет Рунета, предлагающий продукты банковского, страхового, телекоммуникационного и инвестиционного рынков. Ежемесячно наши пользователи оставляют более 60 тысяч заявок на покупку финансовых продуктов. Мы высоко ценим их доверие, и эта награда — еще одно подтверждение того, что оно заслужено нами. И что все наши изменения, все, что мы делаем последние два года, — правильно».

Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии «Финансовый Олимп — 2017» прошла в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в формате деловой дискуссии по актуальным темам национальной повестки финансового рынка с участием ведущих мировых и российских экспертов. По окончании панельной дискуссии состоялось вручение победителям диплома «Финансовый Олимп. Вершина успеха», символизирующего высокий профессионализм лауреатов.