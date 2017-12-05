Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара на 19:00 мск просел на 15 копеек и составил 58,6575 рубля. Курс евро понизился на 28 копеек, остановившись на отметке 69,41 рубля.
Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,8625 рубля, минимальный — 58,595. Всего за торговый день совершены 17 532 сделки на 2 млрд 298 млн 121 тыс. долларов.
Максимальный курс сделки по евро составил 69,84 рубля, минимальный — 69,37. Всего за торговый день совершены 3 979 сделок на 255 млн 52 тыс. евро.