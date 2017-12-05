На сегодняшний день единственная надежда российских чиновников превратить «бумажные» 2% роста ВВП в реальные — это по факту, а не статистически поднять место России в рейтинге Doing Business. Что возможно лишь при повышении доверия бизнеса к государству. Пока же оно — ниже не придумаешь.