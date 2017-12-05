Часть операций мобильного и интернет-банка Росбанка недоступна или может выполняться с задержкой. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Действительно, в мобильном и интернет-банке Росбанка в настоящее время проводятся технические работы по обновлению информационных систем, в связи с чем часть операций может быть недоступна либо выполняться с задержкой», — отметили в ней.
«Росбанк приносит клиентам извинения за временные неудобства и предлагает воспользоваться необходимыми услугами в альтернативных каналах обслуживания», — сказали в пресс-службе.
В настоящее время специалисты банка делают все возможное, чтобы восстановить работоспособность в самое ближайшее время.
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционеры-миноритарии составляют 0,05% акций фининститута.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 841,44 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 118,23 млрд, кредитный портфель — 402,08 млрд, обязательства перед населением — 231,45 млрд.