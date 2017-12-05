Часть операций мобильного и интернет-банка Росбанка недоступна или может выполняться с задержкой. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Действительно, в мобильном и интернет-банке Росбанка в настоящее время проводятся технические работы по обновлению информационных систем, в связи с чем часть операций может быть недоступна либо выполняться с задержкой», — отметили в ней.

«Росбанк приносит клиентам извинения за временные неудобства и предлагает воспользоваться необходимыми услугами в альтернативных каналах обслуживания», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время специалисты банка делают все возможное, чтобы восстановить работоспособность в самое ближайшее время.