Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законы «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и «О потребительском кредите (займе)».

В частности, поправки обязывают банки информировать заемщиков о рисках оформления кредитов в иностранной валюте.

Документ был инициирован правительством РФ после того, как в связи с резким изменением курса рубля к доллару в конце 2014 года остро встала проблема выплат по кредитам со стороны валютных заемщиков, в особенности по ипотечным кредитам.

Сейчас законодательство обязывает кредитора размещать в местах приема заявок на кредиты, в том числе в Интернете, информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского или ипотечного кредита. Принятым законом предлагается дополнить, что помимо информации о потребительских кредитах банк должен сообщать сведения о повышенных рисках заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты займов, а также о дате, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом (займом), или порядке ее определения. Предупреждение крупными буквами должно быть написано на первой странице договора кредитования.

В случае несоблюдения банком этого требования он может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной законом о потребкредитовании.

Документ был принят Госдумой 22 ноября и одобрен Советом Федерации 29 ноября.