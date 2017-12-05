Россельхозбанк 5 декабря завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-04Р в рамках программы биржевых облигаций № 403349B001P02E от 20 июня 2016 года. Объем размещенного выпуска составил 5 млрд рублей, сообщили в РСХБ.

Срок обращения бумаг — 1 100 дней. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 23 ноября 2017 года, уточняется в релизе. В ходе маркетинга поступило свыше 1,5 тыс. заявок от физических лиц номинальным объемом 2 млрд рублей, или 40% от объема выпуска. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,1% годовых.

Россельхозбанк приступил к продаже облигаций в собственной сети

Россельхозбанк 5 декабря 2017 года планирует разместить выпуск облигаций серии БО-04Р, ориентированный на широкий круг инвесторов, в том числе на физических лиц. Продажа облигаций розничным клиентам будет реализована через точки продаж банка, отмечается в его сообщении.

Напомним, о начале сбора заявок РСХБ объявил 8 ноября, уточнив, что будет осуществлять продажу облигаций розничным клиентам через свою сеть отделений. Диапазон ставки купона составлял 7,9—8,1% годовых. Планировалось, что облигации серии БО-04Р могут быть размещены в объеме до 20 млрд рублей. Позже банк сообщил, что прорабатывает возможность продажи бумаг после размещения выпуска, то есть на вторичном рынке, а также планирует активно использовать для реализации бумаг каналы ДБО.

Тенденцию по выпуску облигаций с ориентацией на физлиц поддержал ВТБ: 22 ноября банк полностью разместил под 8% годовых выпуск своих корпоративных облигаций объемом 15 млрд рублей, который был предложен широкому кругу инвесторов, и сообщил, что может предложить второй выпуск с учетом высокого спроса на бумаги.

ВТБ разместил облигации на 15 млрд рублей, может предложить широкому рынку второй выпуск
ВТБ разместил облигации на 15 млрд рублей, может предложить широкому рынку второй выпуск

Банк ВТБ 22 ноября полностью разместил на Московской бирже выпуск своих корпоративных облигаций объемом 15 млрд рублей, который был предложен широкому кругу инвесторов, и с учетом высокого спроса может предложить второй выпуск. Об этом говорится в распространенном в четверг, 23 ноября, релизе финорганизации.

Россельхозбанк АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Крупнейшим источником пассивов служат средства клиентов.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3 084,82 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 400,39 млрд, кредитный портфель — 1 902,63 млрд, обязательства перед населением — 789,93 млрд.