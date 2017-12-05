Россельхозбанк 5 декабря завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-04Р в рамках программы биржевых облигаций № 403349B001P02E от 20 июня 2016 года. Объем размещенного выпуска составил 5 млрд рублей, сообщили в РСХБ.

Срок обращения бумаг — 1 100 дней. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 23 ноября 2017 года, уточняется в релизе. В ходе маркетинга поступило свыше 1,5 тыс. заявок от физических лиц номинальным объемом 2 млрд рублей, или 40% от объема выпуска. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,1% годовых.

Россельхозбанк приступил к продаже облигаций в собственной сети Россельхозбанк 5 декабря 2017 года планирует разместить выпуск облигаций серии БО-04Р, ориентированный на широкий круг инвесторов, в том числе на физических лиц. Продажа облигаций розничным клиентам будет реализована через точки продаж банка, отмечается в его сообщении.

Напомним, о начале сбора заявок РСХБ объявил 8 ноября, уточнив, что будет осуществлять продажу облигаций розничным клиентам через свою сеть отделений. Диапазон ставки купона составлял 7,9—8,1% годовых. Планировалось, что облигации серии БО-04Р могут быть размещены в объеме до 20 млрд рублей. Позже банк сообщил, что прорабатывает возможность продажи бумаг после размещения выпуска, то есть на вторичном рынке, а также планирует активно использовать для реализации бумаг каналы ДБО.



Тенденцию по выпуску облигаций с ориентацией на физлиц поддержал ВТБ: 22 ноября банк полностью разместил под 8% годовых выпуск своих корпоративных облигаций объемом 15 млрд рублей, который был предложен широкому кругу инвесторов, и сообщил, что может предложить второй выпуск с учетом высокого спроса на бумаги.