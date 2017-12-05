Корпорация Apple согласилась перечислить 13 млрд евро Ирландии, которые страна недополучила в свой бюджет из-за признанных Еврокомиссией незаконных преференций в сфере корпоративного налога за 2003—2014 годы, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Средства будут поступать на депонированый счет, где они останутся заблокированными до окончательного решения по этому делу Европейским судом в Люксембурге. Министр финансов Ирландии Пасхаль Донохо сообщил, что страна ожидает поступления денег на счет в течение I квартала следующего года.

Более десяти лет Apple платила корпоративный налог в Ирландии по ставке 0,005% вместо налога в 12,5%. ЕС обязал американскую компанию выплатить деньги Ирландии в августе 2016 года.

Apple заявила о своей уверенности в том, что решение суда ЕС будет принято в пользу ЕС. «Дело Комиссии против Ирландии никогда не касалось того, сколько Apple платит налогов, а было именно о том, какое правительство получает эти деньги. Правительство США и правительство Ирландии согласны с тем, что мы заплатили наши налоги в соответствии с законом», — говорится в заявлении.