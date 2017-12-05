Goldman Sachs и Standard Chartered рассматривают Польшу как страну, в которой будет сконцентрирован их европейский бизнес после завершения процедуры Brexit, отмечает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Планируется, что Goldman Sachs может нанять порядка 250 сотрудников в Польше в 2018 году, а Standard Chartered сообщил о 500 новых работниках в Восточной Европе.

Согласно замыслу Goldman Sachs, большинство новых сотрудников займут так называемые бэк-офисы. Банк также намерен подписать договор аренды нового офиса в Милане, который расширит банковское присутствие в Италии.

Со своей стороны британский Standard Chartered также рассматривает альтернативные страны — Чехию и Венгрию, а окончательное решение примет в I квартале 2018 года.

Ранее американский банк JPMorgan Chase объявил о планах нанять более 3 тыс. человек для своего нового глобального операционного центра в Варшаве.