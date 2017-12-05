Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги восьми российских банков в иностранной собственности. В частности, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента подтверждены на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом Эйч-Эс-Би-Си Банку (HSBC), банку «Креди Агриколь КИБ», ИНГ Банку, Нордеа Банку, Данске Банку, СЭБ Банку, а также банкам «Бэнк оф Чайна» и «Чайна Констракшн». При этом рейтинги банка «Креди Агриколь КИБ» отозваны по причинам коммерческого характера. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Fitch.

Там поясняется, что РДЭ, рейтинги поддержки и рейтинги приоритетного долга (где они присвоены) по-прежнему отражают мнение агентства о высокой вероятности поддержки этих банков финансово сильными материнскими организациями в случае необходимости.

РДЭ в иностранной валюте ограничены страновым потолком России («BBB-»); РДЭ в местной валюте, где они присвоены, также отражают страновые риски.



Fitch не присваивало указанным банкам с иностранным капиталом рейтинги устойчивости (отражающие их самостоятельную кредитоспособность) из-за высокой степени их интеграции с материнскими институтами в сфере управления и операционной деятельности.