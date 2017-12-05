Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают ввести обязательное сотрудничество всех финансовых институтов с финансовым омбудсменом с 1 января 2020 года. Об этом рассказал во вторник журналистам руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.



«ОНФ предлагает распространить действие института финансового уполномоченного на весь финансовый рынок не позднее 1 января 2020 года. Для этого необходимо принять соответствующий законопроект не позднее окончания весенней сессии», — сказал Климов.

В пресс-службе уточнили, что закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» был принят Госдумой в первом чтении весной 2014 года, однако «подготовка ко второму чтению растянулась на три года».

По данным ОНФ, до недавнего времени на базе Ассоциации российских банков (АРБ) существовал институт финансового уполномоченного, который возглавлял Павел Медведев. «Но в АРБ были уверены в скором принятии законопроекта, который наделит финомбудсмена полномочиями и закрепит основные положения работы этой институции, поэтому в середине ноября служба была реорганизована», — уточнили в пресс-службе.