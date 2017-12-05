Сторона обвинения в суде Экс-ан-Прованса (Франция) попросила ужесточить меру пресечения для российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова.

Прокуратура предложила либо арестовать сенатора, либо увеличить залог до 50 млн евро.



Сейчас Керимов не находится под стражей, однако его перемещение сильно ограничено. Он сдал российский паспорт в полицию и несколько раз в неделю приходит отмечаться в участок. Сенатору также запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы и общаться с некоторыми людьми. Кроме того, Керимова обязали выплатить 5 млн евро в качестве залога.

В понедельник прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр сообщил, что с 8 декабря Керимов должен переехать в Ниццу, тогда как сейчас он находится в другом населенном пункте.

Его задержали в ночь на 23 ноября в аэропорту Ниццы по обвинению в уклонении от уплаты налогов.