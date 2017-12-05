Прокуратура Чеченской Республики инициировала возбуждение уголовного дела о незаконной банковской деятельности.



Установлено, что в июне 2016 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чечне в качестве юридического лица было зарегистрировано ООО «Ультрастрой».

Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет компании от коммерческих организаций поступило свыше 89 млн рублей.

Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 139 граждан.

В свою очередь последние от ООО «Ультрастрой» денежные средства фактически не получали, поскольку иными лицами были обналичены с использованием их счетов.

По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.